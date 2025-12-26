 نجم الزمالك السابق: محمد صلاح لا يجب استبداله على الإطلاق - بوابة الشروق
الجمعة 26 ديسمبر 2025 11:58 م القاهرة
نجم الزمالك السابق: محمد صلاح لا يجب استبداله على الإطلاق

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 11:21 م | آخر تحديث: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 11:21 م

أكد محمود الخواجة، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر قدم أداء بطولي ومُتزن أمام جنوب أفريقيا واستحق الفوز والتأهل لدور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا.

قال الخواجة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد أبوالعلا: " المنتخب تميز بالتنظيم الدفاعي والتكتيكي أمام جنوب أفريقيا، ولاعبو الفراعنة قدموا مجهودًا كبيرًا أمام "البافانا بافانا".

وأضاف: " حسام حسن يتعامل مع لاعبي منتخب مصر بطريقة نفسية جيدة، محمد صلاح دوره مع منتخب مصر مؤثر وخاصة مع اللاعبين داخل الملعب ولا يجب تبديله على الاطلاق".

وأوضح: " هناك روح جيدة بين لاعبي منتخب مصر سواء الأساسيين أو البدلاء وحسام حسن نجح حتى الآن في التعال مع اللاعبين وخاصة الكبار والمحترفين".


