مورينيو يتحرك مبكرًا لإغلاق الباب أمام برشلونة ويمدد عقد أوتاميندي

تحرك البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي بنفيكا، من أجل تأمين بقاء مدافع الفريق نيكولاس أوتاميندي، مطالبًا إدارة النادي بفتح ملف تجديد عقده قبل نهاية الموسم الجاري.

وبحسب ما كشفته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن مورينيو شدد على ضرورة تمديد عقد المدافع الأرجنتيني، الذي ينتهي بنهاية الموسم، في ظل اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وأوضحت الصحيفة أن اهتمام برشلونة بضم أوتاميندي جاء لتعويض الغياب الطويل للمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، بعد تعرضه لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي أنهت موسمه مع الفريق الكتالوني.

وأضافت التقارير أن مهمة برشلونة في إقناع أوتاميندي بالانتقال إلى «كامب نو» قد تكون معقدة، خاصة أن اللاعب يشعر بالاستقرار رفقة أسرته في مدينة لشبونة، ولا يُبدي حماسًا كبيرًا لفكرة الرحيل في الوقت الحالي.

ويأمل بنفيكا في حسم ملف التجديد مبكرًا، للحفاظ على أحد ركائز خط الدفاع وتفادي خسارته مجانًا في الصيف المقبل