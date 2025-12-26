أيمن يونس: حسام حسن نجح في التعامل مع جنوب أفريقيا

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر نجح في التعامل مع جنوب أفريقيا، مشددا على أن فوز الفراعنة مستحق.

قال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد أبوالعلا: " حسام حسن نجح في التعامل مع منتخب جنوب أفريقيا، ومحمد صلاح لاعب عالمي وصاحب خبرات وقدم أداء مميز للغاية، والمنتخب قدم أداء رجولي خاصة في الشوط الثاني".

وأضاف: " حسام حسن لديه نظرة موضوعية في إجراء التغييرات وكنت أتمنى عدم خروج عمر مرموش، ولاعبو الفراعنة شرفوا اسم مصر في مباراة جنوب أفريقيا وحصلوا على تذكرة التأهل لدور الـ 16".

وأوضح: " أشكر جماهير المغرب على المساندة والدعم للفراعنة في بطولة أمم أفريقيا، ركلة جزاء منتخب مصر صحيحة ولا أعرف سبب اعتراض مدرب جنوب أفريقيا".