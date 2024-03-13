الجيش الإسرائيلي يعلن مسئوليته عن اغتيال قيادي في حركة حماس بلبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسئوليته عن اغتيال القيادي في حركة حماس هادي علي مصطفى باستهداف سيارته قرب مدينة صور جنوبي لبنان.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن طائرة للجيش أغارت منطقة صور اللبنانية على هادي علي مصطفى العنصر البارز لدى حماس في الخارج.

وزعم أن «هادي مصطفى كان متورطًا في توجيه خلايا تخريبية ونشاطات ميدانية للاعتداء إلى أهداف إسرائيلية ويهودية في دول مختلفة حول العالم»، على حد قوله.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، استهداف سيارة جنوب مدينة صور اللبنانية؛ إثر قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين بجراح في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في منطقة الحوش جنوبي مدينة صور اللبنانية.

وأوعز وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، اليوم الأربعاء، إلى الدوائر المختصة في الوزارة، بتقديم شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي.

ولفتت الوزارة، إلى أن لبنان سيتقدم بالشكوى عن طريق بعثته الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية تعتبر الأعنف، بتاريخ 11 و12 مارس، استهدفت المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة، مما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والآمنين العزل.