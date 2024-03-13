 ارتفاع تعداد سكان ناميبيا إلى 3.02 مليون نسمة - بوابة الشروق
الأربعاء 13 مارس 2024 4:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع تعداد سكان ناميبيا إلى 3.02 مليون نسمة

علم ناميبيا
علم ناميبيا
(ويندهوك - د ب ا)
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 4:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 4:25 م

أظهرت البيانات الأولية لإحصاء السكان الذي أجرته وكالة الإحصاء في ناميبيا إن تعداد السكان ارتفع من 2.11 مليون نسمة وقت آخر إحصاء للسكان في عام 2011، بنسبة 3% ليصل إلى 3.02 مليون نسمة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء أن كبير الإحصائيين اليكس شيموافيني قال للصحفيين إن تعداد السكان سوف يتخطى 6 ملايين نسمة بحلول 2050 في حال استمر معدل النمو الحالي.

وارتفع عدد الأسر في أنحاء البلاد بنسبة 62.7% ليصل إلى 756 ألفا و339.

وبلغ تعداد السكان في منطقة خوماس، التي تضم العاصمة ويندهوك، 494 ألفا و605.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك