أظهرت البيانات الأولية لإحصاء السكان الذي أجرته وكالة الإحصاء في ناميبيا إن تعداد السكان ارتفع من 2.11 مليون نسمة وقت آخر إحصاء للسكان في عام 2011، بنسبة 3% ليصل إلى 3.02 مليون نسمة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء أن كبير الإحصائيين اليكس شيموافيني قال للصحفيين إن تعداد السكان سوف يتخطى 6 ملايين نسمة بحلول 2050 في حال استمر معدل النمو الحالي.

وارتفع عدد الأسر في أنحاء البلاد بنسبة 62.7% ليصل إلى 756 ألفا و339.

وبلغ تعداد السكان في منطقة خوماس، التي تضم العاصمة ويندهوك، 494 ألفا و605.