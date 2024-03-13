الإمارات: انطلاق مهرجان دكاكين لمنتجات الأسر غدا

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تنطلق غدا الخميس فعاليات مهرجان "دكاكين" الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة للسنة الثانية على التوالي في ساحة "مدرج خورفكان" التحفة المعمارية بطرازها الروماني.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء، يستمر المهرجان حتى 14 أبريل المقبل بمشاركة 34 متجرا تستعرض منتجات الأسر ورواد الأعمال والتجار المحليين لتشمل الأزياء وألعاب الأطفال والمنتجات العطرية والحلي إلى جانب المطاعم والمقاهي الشعبية التي تلبي مختلف الأذواق .

وقال طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: "استقطب "مهرجان دكاكين" بدورته السابقة 30 ألف زائر ويجري تنظيمه للسنة الثانية على التوالي للإقبال الكبير والاهتمام الجماهيري الملحوظ".

وأوضح علاي أن المهرجان، الذي يتم تنظيمه في الفضاء الخارجي لساحة مدرج خورفكان، يستهدف دعم مشاريع رواد الأعمال والمشاريع المنزلية للأسر المنتجة وتعزيز الشراكة المجتمعية والمؤسسية.

ويعد المهرجان التسويقي والترفيهي (دكاكين)، الذي يضم سوقا لعرض منتجات الأسر ورواد الأعمال، صديقا للعائلات إذ يضم مناطق مخصصة وآمنة للعب الأطفال ويشكل فرصة للحصول على منتجات جديدة وفريدة من نوعها ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي والأنشطة الاجتماعية وتشجيع رواد الأعمال على تحسين معايير تسويق منتجاتهم.