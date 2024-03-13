 بيدرسون يصل إلى دمشق مطلع الأسبوع القادم ويلتقي المقداد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بيدرسون يصل إلى دمشق مطلع الأسبوع القادم ويلتقي المقداد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 11:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 11:04 ص


من المقرر أن يصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، مطلع الأسبوع المقبل، إلى دمشق في زيارة تستغرق يومين.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية شبه الرسمية، أنه من المقرر أن يلتقي بيدرسون وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد.

وستتركز مباحثات بيدرسون حول انعقاد تاسع جولات اللجنة الدستورية، والتي طالب المبعوث الأممي بانعقادها في جنيف، في حين كانت كشفت دمشق على لسان مندوبها بالأمم المتحدة قصي الضحاك أنها قدمت له مقترحا بنّاء لعقد الجولة «الدستورية»، حيث من المتوقع أن يتم مناقشة هذا المقترح خلال زيارة بيدرسون إلى دمشق.

وحسب مصادر لـ«الوطن»، سيلتقي المبعوث الأممي خلال زيارته دمشق كلا من السفير الروسي في دمشق الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لتطوير العلاقات مع سورية ألكسندر يفيموف، والسفير الإيراني في سوريا حسين أكبري.

وهذه الزيارة الأولى للمبعوث الأممي خلال العام الجاري وكان وصل إلى سوريا مطلع شهر سبتمبر الماضي، وهي واحدة من عدة زيارات الى سوريا.


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