طبيب أحمد رفعت: اللاعب استعاد وعيه وسيخضع لعملية غسيل كلى

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كشف الدكتور عمرو عصمان استشاري القلب والطبيب المعالج لأحمد رفعت أخر تطورات الحالة الصحية للاعب بعد أزمة سقوطه في مباراة فريقه مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري يوم الإثنين الماضي بالأسبوع الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

صرح قائلا على قناة أون تايم سبورتس:" أحمد رفعت دخل العناية المركزة واستعاد وعيه تدريجيا بعد قدومه إلى المستشفى وهو يعاني من توقف عضلة القلب لفترة طويلة".

أضاف:" حالة رفعت فور نقله إلى المستشفى كانت صعبة للغاية، اللاعب كان يعاني من اضطرابات في القلب والرئة والكلى، وعضلة القلب تحسنت بفضل الله، واستجابة القلب للصدمات الكهربائية بدأت بعد ساعيتن من المحاولات".

أكمل:" قوة إرادة اللاعب وارتفاع نسبة البروتين في جسده ساعدت الفريق المعالج في مهمتهم الصعبة وتحسن الحالة".

واصل:" اللاعب استفاق وبدأ يحرك أطرافه الأربعة وهذا أمر إيجابي خاصة مع وجود دلالت لعدم ارتفاع ضغط المخ أو إصابته بأي إضطرابات".

أردف:" أتوقع خلال 72 ساعة طمأنة الجميع عن تحسن حالته ولكن هذا سيكون بعد خضوعه في الساعات المقبلة لمدة 48 ساعة لعملية غسيل كلى تنشيطية لوظائف الكلى لضبط الحموضة والأملاح".

أتم:" المؤشر العام في الوقت الحالي أفضل لحالة أحمد رفعت مع انتظام ضربات القلب وتحسن حالة التنفس وثبات درجة وعيه".