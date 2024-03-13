أكرم حسني أب للإيجار في ثاني حلقات مسلسل بابا جه

كشفت الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني عن قبوله بالذهاب مع الطفل زياد (سليم مصطفى) ليكون له أب لمدة يوم واحد، ولكنه يفاجأ بترحاب كبير من الطفل ووالدته، ليشعر بالفعل وكأنه في بيته.





وبعد أن عرضت عليه والدة الطفل نها (فريال يوسف) أن يأتي لها أسبوعيًا ويلعب دور والد الطفل زياد وذلك بمقابل مادي، رفض هشام (أكرم حسني) في البداية، ولكنه وافق بعد الحادثة التي حدثت لسيارته وانقطع معها الدخل المادي.



وبدأ هشام وياسر مشروع تأجير للآباء، وبالفعل حصل هشام على أول طلب، حيث هناك شاب مراهق يريد تأجير أب بسبب مشكلة له في المدرسة، وقد وافق هشام على الطلب، ولكنه فوجئ بأن المشكلة مع ضابط شرطة.