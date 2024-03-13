رئيس الاتحاد الكرواتي يكشف أسباب نقل البطولة الودية لمصر

كشف ماريجان كوستيتش رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، أسباب نقل البطولة الودية الدولية التي ستجمع منتخب بلاده مع منتخبات مصر وتونس ونيوزيلندا إلى القاهرة، بدلا من إقامتها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إقامة البطولة الودية الدولية في مصر بدلا من أبو ظبي، خلال الفترة بين 22 حتى 26 مارس الجاري.

وقال كوستيتش في تصريحات تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الكرواتي: «نأسف لقرار نقل البطولة من أبو ظبي، ولكن كان يجب علينا حماية المصلحة الرياضية للمنتخب الوطني، فضلنا عن المصالح التجارية للاتحاد».

وأضاف: «أشكر زملائي من نيوزيلندا ومصر وتونس الذين كانت لدينا اتصالات مفتوحة معهم في الأيام الماضية، واتفقنا بشكل مشترك على كافة الخطوات ونقدر بشكل خاص استعدادات مصر لتولي تنظيم هذه البطولة».

وأتم: «تغيير موقع إقامة البطولة لا يغير خططنا كثيرًا، والأهم أننا تمكنا من ضمان عدم تغيير خطط المنتخب الوطني، ولأن لدينا نفس المنافسين ونظل مخلصين لفكرة تمكين الفريق من قضاء أسبوع جيد معًا».