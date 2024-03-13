حكومة غزة تدعو وسائل الإعلام الدولية لدخول غزة وتغطية الأحداث

دعت حكومة قطاع غزة - التي تديرها حركة حماس - وسائل الإعلام الدولية إلى دخول القطاع وتغطية الأحداث من الداخل.



وفي تصريح صحفي - عبر صفحة المكتب الإعلامي التابع لها دعت حكومة غزة عبر منصة تيلجرام اليوم الأربعاء- وسائل الإعلام الدولية لكسر حاجز المنع الإسرائيلي على دخول قطاع غزة، ونقل مجريات العدوان على الأرض.



وأدان التصريح حالة الصمت على قرار الاحتلال بمنع دخول طواقم الصحافة الأجنبية إلى قطاع غزة للشهر السادس.



وذكر أن منع الطواقم الصحفية هو انتهاك صريح وواضح لحرية الرأي والتعبير، ويؤكد أن الاحتلال يسعى لارتكاب جرائمه بعيدا عن الشهود وأعين الكاميرات.



ولفت إلى استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين الفلسطينيين وأنه ارتقى منهم أكثر من 130 شهيدا.