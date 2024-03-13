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رئيس الطائفة الإنجيلية يعزي البابا تواضروس في حادث رهبان جوهانسبرج

أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية
أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية
محمد فتحي
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 1:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 1:15 ص

تقدَّمُ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بخالصِ العزاءِ لقداسةِ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازةِ المرقسيةِ، في وفاة ثلاثة رهبان من دير القديس مار مرقس الرسول والأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعد حادث اعتداء أليم، اليوم الثلاثاء.

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعرض ثلاثة من الرهبان اليوم لاعتداء إجرامي بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وأسفر الحادث عن وفاة الرهبان الثلاثة، وهم الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا، والراهب يسطس آڤا ماركوس، والراهب مينا آڤا ماركوس.

 

 

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