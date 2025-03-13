وزير البترول يبحث مع رئيس شركة إكسيليريت إنرجي تعزيز التعاون في تجارة الغاز المسال

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع ستيفن كوبوس، الرئيس التنفيذي لشركة إكسيليريت إنرجي، على هامش مشاركته في مؤتمر سيراويك 2025 العالمي للطاقة بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

تناولت المباحثات سبل التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال، ونقل التكنولوجيا والخبرات، واستغلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط لتوسيع عمليات تجارة الغاز المسال. كما ناقش الجانبان فرص توفير وحدات التخزين وإعادة التغييز العائمة، التي تمتلكها الشركة الأمريكية، لدعم تأمين إمدادات الغاز الطبيعي في السوق المحلي.

من جانبه، رحب كوبوس بتوفير وحدات التغييز العائمة لمصر، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون في مشروعات تداول الغاز الطبيعي المسال، خاصة في ظل الاكتشافات الكبيرة في شرق المتوسط، والاتفاق الأخير بين مصر وقبرص لنقل الغاز المنتج من الحقول القبرصية إلى محطات الإسالة المصرية، تمهيدًا لتصديره إلى الأسواق الأوروبية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.



