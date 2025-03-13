كشف ضابط في الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن أن الجيش يستخدم فلسطينيين دروعا بشرية 6 مرات على الأقل يوميا في قطاع غزة، وهو أمر يجرمه القانون الدولي.

وقال الضابط، في مقال بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية – التي لم تكشف اسمه: "كدت أختنق عندما علمت أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية فتحت 6 تحقيقات (فقط) في استخدام فلسطينيين دروعا بشرية"، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وأضاف: "في غزة يتم استخدام الدروع البشرية 6 مرات على الأقل يوميا. وإذا أرادت (السلطات المعنية) القيام بعملها بشكل جدي، فسيتعين عليها فتح 2190 تحقيقا على الأقل"، معتبرا أنه عبر الإعلان عن فتح تحقيقات "نحاول أن نخبر أنفسنا والعالم بأننا نحقق بأنفسنا".

وروى الضابط الإسرائيلي: "كنت في غزة لتسعة أشهر، ورأيت ممارسات جديدة، أسوأها إجراء البعوض، إذ يُجبر فلسطينيون أبرياء على دخول منازل في غزة وتنظيفها، أي التأكد من عدم وجود مسلحين أو متفجرات فيها".

وتابع: "تعرفت على هذا لأول مرة في ديسمبر 2023، بعد شهرين من بدء المناورة الأرضية (الاجتياح البري)، لم أكن أدرك حينها مدى شيوع الأمر".

ويطلق جنود الجيش الإسرائيلي على الفلسطيني الذين يستخدمونه درعا بشرية اسم "شاويش".

وأشار الضابط إلى أن "اليوم لدى كل فصيلة تقريبا شاويش، ولا تدخل قوة مشاة منزلا قبل أن يُخليه شاويش"، موضحا أن "هذا يعني وجود 4 شاويش في السرية، و12 في الكتيبة، و36 في اللواء. على الأقل. لدينا طبقة من “العبيد”، ويحاولون (المسئولون الإسرائيليون) الإفلات من العقاب بإجراء 6 تحقيقات".

وتابع: "عرفت أعلى المستويات في الجيش بشأن الدروع البشرية لأكثر من عام، ولم يحاول أحد إيقافها، بل تم تعريفها على أنها ضرورة تشغيلية".

وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، قال الضابط: "لدينا كل الأسباب التي تدعو للقلق بشأن لاهاي؛ لأن هذا الإجراء (الدروع البشرية) جريمة، جريمة يعترف بها حتى الجيش، وهي أكثر شيوعا مما يقال للجمهور".

وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة - ومقرها لاهاي - مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تنظر محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضا، دعوى تتهم جمهورية جنوب إفريقيا فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حق الفلسطينيين بغزة