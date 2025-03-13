كين يقود التشكيل المثالي لجولة دوري الأبطال

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تصدر الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ التشكيل المثالي لجولة إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقاد كين فريقه للتأهل على حساب مواطنه باير ليفركوزن ليصل البافاري إلى دور الثمانية، رفقة بروسيا دورتموند وأرسنال وريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.

وشهد تشكلي الجولة الذي أعلن عنه الحساب الرسمي لدوري الأبطال تنوعا كبيرا في الخياراتن حيث كان الحضور الأكبر لناديي بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان بلاعبين لكل منهما.

وفيما يلي التشكيل كاملا:-

حراسة المرمى: دوناروما (باريس سان جيرمان)

الدفاع: دومفريس (إنتر ميلان) – إيمري كان (بروسيا دورتموند) – أسينسيو (ريال مدريد) – نونو مينديش (باريس سان جيرمان)

خط الوسط: دي بول (أتلتيكو مدريد) – أسينسيو (أستون فيلا) – بيدري (برشلونة)

الهجوم: ستيرلينج (أرسنال) – كين (بايرن ميونخ) – بيير (دورتموند)