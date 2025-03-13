الحكومة العراقية: لا تدخل مباشر في حرب غزة لكننا ندعم الجبهة الإنسانية

قال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي اليوم الأربعاء إن موقف العراق ثابت بأن لا يتدخل بالحرب- في فلسطين- بصورة مباشرة لكنه قادر على تقديم الدعم الإنساني والمالي الذي يعزز الجبهة الفلسطينية.

وقال العوادي في برنامج تحت خطين إن "واقعة 7 أكتوبر 2023 حدثت خارج السياقات المتوقعة "، لافتاً إلى أن " الكيان الصهيوني كان يعتمد سياسة القوة الضاربة والردع لإيصال رسائل"،بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية"واع".

وبشأن القمة العربية المزمع عقدها في بغداد في 17مايو، لفت إلى أن " القمة العربية تعطي رسائل كثيرة منها الاستقرار الأمني في البلد".

وأشار إلى أنه " سيتم إرسال الدعوات إلى زعماء العرب في الفترة القادمة"، لافتا الى ان " القمم الطارئة لا تؤثر على انعقاد القمة العربية في بغداد".

ومن جانبه،أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الفنية محمد صاحب الدراجي، ان الولايات المتحدة لم تلغ الاستثناءات بشأن استيراد الغاز الإيراني، فيما أشار إلى أنه تم سداد الكثير من الديون التي كانت مترتبة على العراق.

وقال إن "الحادثة التي حصلت بعد 7 أكتوبر أشبه بالتطورات التي حصلت بعد حادثة 11 سبتمبر"، مؤكدا " تحقيق التوازن في العلاقات الإقليمية والدولية في مجال الأمن يجنب العراق تداعيات أحداث المنطقة".

وأضاف: "علينا التعامل مع مخرجات 7 أكتوبر بشكل متوازن أمنياً واقتصادياً "، مبينا أن " الحكومة نجحت في الحفاظ على التوازن في العلاقات الاقليمية والدولية".