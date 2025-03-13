 جمعية مستثمري العاشر تنظم حفل إفطار جماعي احتفالًا بالعيد القومي الـ 43 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جمعية مستثمري العاشر تنظم حفل إفطار جماعي احتفالًا بالعيد القومي الـ 43

فاطمة الديب
نشر في: الخميس 13 مارس 2025 - 1:07 ص | آخر تحديث: الخميس 13 مارس 2025 - 1:07 ص

نظمت جمعية مستثمري العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، حفل إفطار جماعي في نادي جلوري بالحي الخامس عشر بالمدينة؛ وذلك بالتزامن مع احتفالات العيد القومي الثامن والأربعين لمدينة العاشر من رمضان.

حضر حفل الإفطار المهندس محمد جبران، وزير العمل، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور أحمد إسماعيل، رئيس مدينة العبور الجديدة، والمهندس خالد شاهين، رئيس مدينة الصالحية الجديدة، والمهندس سالم الشهراني، رئيس شركة إيجي كومباني، وعدد من قيادات المدينة.

وعقب حفل الإفطار، أقيمت احتفالية للتعريف بتاريخ مدينة العاشر من رمضان، والتي تبلغ مساحتها 95 ألف فدان، وتشهد طفرة كبيرة في الإنشاءات والمشروعات الجديدة.

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