غزة: نقل جثامين 48 شهيدا دفنوا داخل أسوار مجمع الشفاء

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نقلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، بالتعاون مع الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة والأدلة الجنائية في جهاز الشرطة، جثامين 48 شهيدا، كان تم دفنهم داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي بغزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.

وبحسب وكالة «معا»، أفاد العميد رائد الدهشان، مدير الدفاع المدني بمحافظة غزة، أن طواقم الإنقاذ والطواقم الطبية باشرت منذ صباح اليوم عملية نقل جثامين الشهداء الطاهرة من باحة مستشفى الشفاء ليتم دفنهم في مقابر رسمية.

وأوضح أن 38 جثمانا تعرف ذويهم عليهم ليتم دفنهم في مقابر أخرى، بينما جرى استخراج 10 جثامين مجهولة الهوية، وجرى تسليمها لدائرة الطب الشرعي بوزارة الصحة.

وأضاف الدهشان، أن عملية نقل جثامين الشهداء من داخل أسوار المستشفى ستستمر عدة أيام، مشيرا إلى وجود نحو 160 جثمان شهيد الأمر الذي يحتاج إلى جهد وعمل شاق.

ودعا الدهشان المواطنين الذين دفنوا أبناءهم الشهداء داخل أسوار مستشفى الشفاء إلى ضرورة التوجه إلى المستشفى لاستلام جثامينهم الطاهرة، ودفنهم في مقابر أخرى.



