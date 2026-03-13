مجتبي خامنئي يتعهد بمواصلة الهجمات في أول بيان له منذ تعيينه

توعد المرشد الأعلى الإيراني الجديد الغامض، مجتبي خامنئي، اليوم الخميس، بمواصلة الهجمات على دول الخليج العربية، واستخدام الإغلاق الفعال لمضيق هرمز الاستراتيجي كوسيلة ضغط ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويعد هذا أول بيان علني له منذ أن خلف والده، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية.

ولم يظهر المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي، البالغ من العمر 56 عاما، في العلن منذ ذلك الحين، وتعتقد إسرائيل أنه أصيب في الضربة الافتتاحية للحرب.

وفي البيان الذي تلاه مذيع بالتلفزيون الرسمي، تعهد مجتبي بالانتقام لمن قُتلوا في الحرب، بما فيهم من قُتلوا في ضربة استهدفت مدرسة وأسفرت عن مقتل أكثر من 165 شخصا.

وأشار البيان إلى استعداد لمواصلة الحرب التي عطلت إمدادات الطاقة العالمية والسفر الدولي والأمان النسبي الذي تتمتع به دول الخليج العربية.

وألحقت الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضررا كبيرا بقيادة إيران وبرنامجها العسكري وصواريخها الباليستية، لكنها فشلت في الإطاحة بالحكومة، وهو ما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بعض الأحيان إلى أنه هدفه.