مقتل مدنيين اثنين في قصف حوثي على محافظة إب اليمنية

قتل مدنيان يمنيان اليوم السبت، جراء قصف شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على قرية تابعة لمديرية النادرة شرق محافظة إب، وسط اليمن.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصادر يمنية - لم تسمها - القول إن شابين من قرية وادي الردي بمخلاف العود (التابعة إدارياً لمديرية النادرة) قُتلا إثر سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون من مواقع تمركزهم في جبل ستر وحدّة ومرتفعات نوبة اللهبي المطلة على مناطق العود.

وفي السياق، قالت المصادر إن الميليشيات الحوثية استحدثت مواقع جديدة في مرتفعات نوبة اللهبي، واستقدمت تعزيزات عسكرية جديدة، لافتة إلى أن المليشيات المتمركزة في موقع السور، أحد مرتفعات نوبة اللهبي، نصبت مدافع وُجّهت باتجاه مناطق العود، وذلك بعد أيام من استحداث مواقع في جبل بصم الذي تشن منه قصفاً على التجمعات السكانية، مما تسبب في نزوح العشرات من المدنيين.