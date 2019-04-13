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10 ضحايا نتيجة الفيضانات جنوبي الصين

أ ش أ
نشر فى : السبت 13 أبريل 2019 - 1:18 م | آخر تحديث : السبت 13 أبريل 2019 - 1:18 م

 

أعلنت السلطات في مقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات العارمة التي نتجت عن عاصفة مطيرة مفاجئة ضربت مدينة (شنتشن) بالمقاطعة، إلى 10 أشخاص.

وذكر مكتب إدارة الطواريء التابع للمدينة - في بيان اليوم السبت - أن شخصا واحدا لا يزال مفقودا، وتتواصل عمليات البحث عنه.

واجتاحت عاصفة مطيرة مدينة (شنتشن) مساء الخميس الماضي، ما أدى إلى فيضانات عارمة جرفت العديد من عمال التكريك في بعض الأنهار هناك.

وكانت سلطات المقاطعة قد أعلنت - أمس الجمعة - مصرع شخصين وفقدان تسعة آخرين في شنتشن، إثر هطول أمطار غزيرة مفاجئة تسببت بفيضانات عارمة جرفت معها عددا من عمال الأنهار.


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