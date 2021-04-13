تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه بإنشاء وإدارة قناة بدون ترخيص.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة قناة على موقع يوتيوب "بدون ترخيص" ويقوم بالبث من خلال استوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" كائن بمحافظة الدقهلية، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة "منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية" دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وتم الالتقاء مع عامل بالاستوديو .. وبتفتيش مكونات استوديو الصوت الموجود بداخل الشركة في حضوره، تم ضبط (وحدة معالجة مركزية بداخلها القرص الصلب الخاص بها تعمل كوحدة مونتاج صوتي ومحمل عليها برنامج مخصص لأعمال المونتاج وكذا محمل عليها العديد من المصنفات الفنية المتنوعة والتي يتم استخدامها دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق المادية والأدبية على مصنفاتهم- جهاز كارت صوت يستخدم في أعمال التسجيل بالأستوديو- مايك صوت محترفين للتسجيل داخل الأستوديو- فلتر هواء لتنقية الصوت بالتسجيل- سماعة أذن تستخدم أثناء التسجيل الصوتي)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.