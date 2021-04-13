 أكثر من 400 ألف ماليزي أكملوا الجرعتین من لقاح كورونا - بوابة الشروق
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أكثر من 400 ألف ماليزي أكملوا الجرعتین من لقاح كورونا

كوالالمبور - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 11:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 11:50 ص
أكد وزیر الصحة المالیزي الدكتور أدھم بابا، أن 409 آلاف و784 شخصا أكملوا تلقى الجرعتین الأولى والثانیة من المرحلة الأولى من برنامج التطعیم ضد فیروس كورونا المُستجد حتى مساء أمس الاثنين.

وقال أدهم -في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الثلاثاء- إنه تم تلقيح 609 آلاف و153 شخصا بالجرعة الأولى خلال الفترة نفسھا، لیصبح المجموع الكلي لمتلقي الجرعة الأولى والثانیة من اللقاح مليونا و18 ألفا و937 شخصا.

وأوضح البيان أن الولايات الخمس التي تلقت أعلى جرعة من اللقاح هي ولایة سیلانجور، تلیھا ساراواك، وكوالالمبور، وجوھور، وصباح.

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