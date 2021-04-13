البيت الأبيض يعلق على خطط عقد لقاء بين بوتين وبايدن

قالت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض، جينيفر بساكي، معلقة على اقتراح عقد لقاء بين رئيسي روسيا وأمريكا، إن خطط عقد قمة روسية أمريكية جديدة لا تزال في بدايتها.

وأوضحت بساكي "هدفنا إقامة علاقات مستقرة يمكن التنبؤ بها مع روسيا.. ويجب وضع خطط لإجراء مفاوضات أو حوار في هذا الصدد".

وأعلن البيت الأبيض، قبل عدة ساعات، طرح بايدن، في محادثة هاتفية مع بوتين، فكرة عقد قمة روسية أمريكية على أراضي دولة ثالثة، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

يذكر أنه سبق وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه يعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتنين "قاتلًا"، وزعم أن بوتين سيتحمل مسؤوليته عن التدخل في الانتخابات الأميركية، وذلك رداً على سؤال ذي صلة من قبل وسائل الإعلام.

ورد بوتين على تعليقات بايدن، في نفس اليوم، متمنياً للزعيم الأمريكي الصحة الجيدة، قائلا إن الناس يرون سماتهم الشخصية في الآخرين.

ودعا الرئيس الروسي بايدن لإجراء مناقشة مفتوحة عبر الإنترنت. وأجاب الرئيس الأمريكي، آنذاك، إنه سيتحدث بالتأكيد مع بوتين "في وقت ما".