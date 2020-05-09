شيخ الأزهر الشريف يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولَى سبحانَه العفوَ والعافيةَ، مما أصابَ البلادَ والعبادَ، واللُّطفَ بما نزلَ بنا وبغيرِنا منَ البأساءِ والضَّراءِ.

جاء ذلك خلال رسالة مصورة نشرها شيخ الأزهر على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل ، فيسبوك وتوتير، قال فيها "كلُّ عامٍ وأنتم بخيرٍ، بمناسبةِ حُلولِ هذا الشَّهرِ الكريمِ المبارَكِ، شهرِ رمضانَ، شهرِ الخيرِ والبركةِ، شهرِ المغفرةِ والرحمةِ والعِتقِ منَ النَّارِ، وإنَّا -وفي هذه الساعاتِ الأولى من هذا الشهرِ- لَنسألُ المولَى سبحانَه العفوَ والعافيةَ، مما أصابَ البلادَ والعبادَ، واللُّطفَ بما نزلَ بنا وبغيرِنا منَ البأساءِ والضَّراءِ".