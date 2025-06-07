قال وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكونرو، إن موقف فرنسا "واضح" بعدم بيع أسلحة لإسرائيل، وذلك بعد رفض عمال أرصفة في ميناء مرسيليا تحميل مكونات عسكرية كانت معدة للنقل بحرا إلى ميناء حيفا.

وأضاف لوكونرو، في تصريح لقناة "إل سي إي" التلفزيونية الفرنسية: "موقف فرنسا لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا. ما من أسلحة تباع إلى إسرائيل، والسبب أن إسرائيل هي واحدة من المنافسين الرئيسيين للصناعات الفرنسية"، وفقا لما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وأضاف أن ما يباع لإسرائيل هو فقط مكونات مخصصة للقبة الحديدية"، في إشارة إلى المنظومة الدفاعية التي تحمي إسرائيل من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار وأيضا "عناصر لإعادة التصدير".

هذا وتستعد باريس لاستضافة مؤتمر للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الفترة من ١٢ إلى ١٤ يونيو في باريس، بمشاركة نحو ٤٠٠ مشارك فلسطيني وإسرائيلي وشخصيات بارزة من أوروبا ودول عربية وإسلامية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.



