وزير الشئون الخارجية الهندي: العلاقات مع أمريكا شهدت تحولاً حقيقيًا خلال الـ20 عاما الماضية

أكد وزير الشئون الخارجية الهندي د. إس . جايشانكار، أن العلاقات الهندية الأمريكية شهدت تحولا حقيقيا خلال فترة العشرين عاما الماضية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الشئون الخارجية الهندي خلال ندوة بجامعة هوارد الأمريكية بواشنطن عن التعاون بين الهند والولايات المتحدة في مجال التعليم وحضرها وزير الخارجية الأمريكي " أنتوني بلينكن".

وأعرب الوزير الهندي عن تقديره للمساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة للهند خلال الموجة الثانية من جائحة "كورونا"، قائلا "إن تجربة كورونا كانت مرهقة لكافة الدول ، ولكنها أظهرت في الوقت نفسه ما يمكن أن تفعله الصداقات والعلاقات عبر أنحاء العالم لمواجهتها".

وأعاد الوزير الهندي إلى الأذهان أن بلاده تمكنت من إنتاج ثلاث لقاحات للتطعيم ضد فيروس كورونا نتيجة علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وتعليقا على ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي إن التعاون بين الولايات المتحدة والهند في هذا المجال لم يكن يهدف إلى تحقيق مصلحة البلدين فقط، لكن أيضا إلى تحقيق مصلحة كافة الدول الواقعة داخل وخارج منطقة الاندو/باسيفيك أثناء فترة تفشى وباء كورونا.

وأوضح أنه تم من خلال الشراكة الرباعية بين الولايات المتحدة والهند واليابان واستراليا من تجميع 500 مليون جرعة لقاح للتبرع بها، مؤكدا أنه إذا لم يتم التعاون مع الدول الأخرى فيمكن أن تظهر سلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا وتتسبب في إلحاق الضرر بالجميع.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والهند كانتا قد أجريتا أول أمس الحوار الوزاري الرابع(حوار 2+2 ) في واشنطن، حيث قام بتمثيل الجانب الأمريكي وزير الخارجية انتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، بينما قام بتمثيل الجانب الهندي وزير الشئون الخارجية جايشانكار ووزير الدفاع، راجناث سينج، وأكد الجانبان في أعقاب الحوار مجددا التزامهما بالعمل من أجل أن تكون منطقة الاندو/باسيفيك منطقة حرة ومفتوحة.