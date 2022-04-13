شرطة نيويورك ترصد مكافأة 50 ألف دولار مقابل معلومات حول مطلق النار في مترو أنفاق نيويورك

أعلنت قيادة شرطة مدينة نيويورك الأمريكية أنها رصدت مكافأة وقدرها 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات توصل إلى إلقاء القبض على مطلق النار في مترو أنفاق المدينة.

وقالت رئيس شرطة المدينة كيشانت سويل، إن ضباط إنفاذ القانون عثروا على "مسدس نصف آلي" في موقع إطلاق النار على مرتادي مترو الأنفاق في بروكلين، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية لم تكشف حتى الآن "عن دوافع مطلق النار" لارتكابه الجريمة.

وأضافت: "وكالات إنفاذ القانون لديها معلومات حول المشتبه به الذي أطلق النار"، مؤكدة أن "المشتبه به رجل من أصول إفريقية كان يرتدي سترة برتقالية نيون وسترة من النوع الثقيل رمادية، وتم التعرف على شخص موضع اهتمام التحقيق، لكننا نحتاج إلى المساعدة في مزيد من المعلومات عنه".

من جهته، قال رئيس المباحث في شرطة نيويورك جيمس دبليو إيسيغ، إن "الشرطة تبحث عن فرانك آر جيمس 62 عاما، والذي استأجر شاحنة (يو-هول)، والتي عثر على مفاتيحها في مكان إطلاق النار".

وأضاف: "نحن نبحث عن جيمس"، مشيرا إلى أنه "ليس مشتبها به"، وإنما يريد المحققون تحديد ما إذا كان قد شهد الهجوم، ونشرت صورا له.

وأعلنت الشرطة، إنها "تبحث عن رجل يعتقد أن طوله حوالي 5.5 أقدام ووزنه حوالي 180 رطلا، وكان يرتدي سترة خضراء غامقة أثناء الهجوم".

بدورها قالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول: "هذا الشخص خطير".

وأضافت: "كان المشتبه به داخل عربة القطار، وبينما كان القطار يقترب من المحطة، وضع الشخص المعني قناع غاز على وجهه ثم فتح عبوة كانت في حقيبته لتمتلأ العربة بالدخان، بعد ذلك بدأ في إطلاق النار".

وتابعت: "الهجوم كان عملا يهدف إلى بث الذعر في نفوس ركاب مترو الأنفاق".

وأشارت السلطات الأمنية إلى أن "أيا من الجرحى لم يصب بجروح خطيرة، وأنها لا تعتبر الهجوم عملا إرهابيا"، مؤكدة أنها ستضاعف دورياتها الأمنية لبعث نوع من الطمأنينة لدى المواطنين.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن "موظفيه على اتصال بسلطات مدينة نيويورك"، وتعهد بتقديم المساعدة الفيدرالية وتقديم المجرم للعدالة.

وأضاف: "أنا وزوجتي جيل نصلي من أجل المصابين وجميع المتأثرين بتلك الصدمة".

وتابع: "نحن ممتنون لجميع أولئك الذين قفزوا للمساعدة في إنقاذ أرواح المواطنين، ومنهم المدنيون الذين لم يترددوا في مساعدة زملائهم الركاب وحاولوا حمايتهم".

وأشار إلى أن "هذا الشعور بالهدوء والطمأنينة تم تعكيره بوحشية على يد فرد فاسد القلب لدرجة أنه لم يكن يهتم للأفراد الذين اعتدى عليهم وهم يمارسون حياتهم اليومية ببساطة".

وأدى الحادث، الذي وقع الثلاثاء، إلى إصابة ما لا يقل عن 23 شخصا، إصابة عدد منهم حرجة، عندما فتح مجهول النار في محطة أنفاق بروكلين بنيويورك وفجر قنبلتي دخان، قبل أن يلوذ بالفرار إلى مكان مجهول.