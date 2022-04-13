وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحرب الروسية ضد أوكرانيا بأنها "إبادة جماعية"، كما اعتبر نظيره الروسي فلاديمير بوتين "ديكتاتورا".

جاء ذلك في كلمة موجهة لشعبه، من مدينة مينلو، بولاية آيوا، مساء الثلاثاء، تحدث فيها عن جهود إدارته لخفض أسعار الغاز التي تصاعدت بسبب الحرب ومعالجة التضخم المتزايد.

وقال بايدن، بحسب وكالات أنباء، إنه كان يفعل كل ما في وسعه من خلال أوامر تنفيذية لخفض "الأسعار ومعالجة ارتفاع أسعار بوتين"، في إشارة إلى حرب روسيا في أوكرانيا وآثارها فيما بعد.

وأضاف مخاطبا الأمريكيين: "ميزانيات عائلاتكم وقدرتكم على ملء خزانات الوقود الخاصة بكم، يجب ألا يتوقف أي منها على ما إذا كان الدكتاتور يعلن الحرب ويرتكب إبادة جماعية في النصف الآخر من العالم".

وتابع أن غزو بوتين أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز والمواد الغذائية في جميع أنحاء العالم، مضيفًا أن 70% من الزيادة في الأسعار في مارس جاءت بسبب بوتين.