الأردن يدين دعوات اقتحام المسجد الأقصى

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية هيثم أبو الفول، ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق إمكانية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء، أن الوزارة أدانت دعوات المتطرفين المحرضة على تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وحذرت من السماح لهم بالقيام بممارسات تنتهك حرمة المسجد باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين.

وأضاف أن اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية تعد انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحر وغير المقيد إلى كنيسة القيامة لممارسة شعائرهم الدينية، مرفوضة ومدانة.