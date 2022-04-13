 رئيس وزراء فلسطين يدين قتل الاحتلال مُستشارا قانونيا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان - بوابة الشروق
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رئيس وزراء فلسطين يدين قتل الاحتلال مُستشارا قانونيا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 2:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 2:13 م

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الأربعاء، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وأسفرت عن استشهاد محمد حسن عساف (34 عامًا)، وهو المُستشار القانوني في هيئة مكافحة الجدار والاستيطان.

وقال أشتية إن جنود الاحتلال يواصلون جرائم القتل من أجل القتل، برخصة ممنوحة من رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، دون أدنى التفاته للقوانين والأعراف الدولية.

وأضاف: "كما كل الشهداء من الشيوخ والشباب والأطفال والنساء الذين قضوا برصاص تلك الرخصة المفتوحة على شهوة القتل قضى الشهيد عساف، الأب لثلاثة أطفال، برصاصة في الصدر خلال تواجده في مدينة نابلس صباح اليوم".

وحمل أشتية سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن الجرائم اليومية المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتقدم إلى والدي الشهيد وعائلته وأهالي قريته بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


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