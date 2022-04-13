أمريكا تعتزم تقديم أسلحة وذخيرة إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار



تعتزم الولايات المتحدة تقديم أسلحة وذخيرة إضافية لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار، وتتضمن هذه الأسلحة مدفعية وعربات مدرعة ومروحيات.



وفي أعقاب محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إن الحكومة الأمريكية ستواصل تزويد أوكرانيا بالقدرات اللازمة للدفاع عن نفسها.



وأضاف بايدن: "الجيش الأوكراني استخدم الأسلحة المقدمة منا بتأثير مدمر"، ولفت إلى أن توريدات الأسلحة من الولايات المتحدة والحلفاء تعد حاسمة بالنسبة لأوكرانيا من أجل الصمود أمام الهجوم الروسي.



وأوضح بايدن أن هذه التوريدات "ساعدت في فشل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في تحقيق أهدافه الأساسية المتمثلة في غزو أوكرانيا والسيطرة عليها".



وبحسب بايدن، فإن من المنتظر أن تدعم الشحنات الجديدة أوكرانيا بشكل خاص في ظل الهجوم الروسي الكبير، الذي يُخْشَى وقوعه في إقليم الدونباس شرق الجمهورية السوفيتية السابقة.



وقال بايدن إنه إلى جانب الأسلحة التي تم توريدها إلى الآن، سيتم تزويد أوكرانيا بقدرات إضافية بما في ذلك أنظمة مدفعية وعربات مدرعة، وذكر أن من المنتظر أن تحصل أوكرانيا أيضا على "مروحيات إضافية".



كانت الولايات المتحدة أكدت مؤخرا أنها وردت طائرات مروحية إلى أوكرانيا قبل الحرب.



يذكر أن الحكومة الأمريكية وعدت أو أمدت أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي أواخر شباط/فبراير الماضي أسلحة بقيمة 5ر2 مليار دولار؛ وبلغ إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية العام الماضي 2ر3 مليار دولار.



وفي سياق متصل، قامت دول أخرى في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ودول حليفة أخرى بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات، ومن بين هذه الدول بريطانيا وألمانيا.



وقرر الاتحاد الأوروبي اليوم تخصيص 500 مليون يورو أخرى لتوريدات الأسلحة لأوكرانيا.