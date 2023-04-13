بايدن يلقي كلمة أمام البرلمان الأيرلندي اليوم

تستمر زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جزيرة أيرلندا، اليوم الخميس، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام البرلمان الأيرلندي، في إطار سلسلة من الأتشطة الخاصة به، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

وسيزور بايدن رئيس أيرلندا مايكل دانيال هيجينز، بمقر إقامته الرسمي في فينكس بارك، اليوم الخميس، وسيلتقي مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، في "فارملي هاوس" القريب، وهو بيت الضيافة الرسمي في دولة أيرلندا.

وفي "فارملي"، ستتم دعوة الرئيس لمشاهدة عرض رياضي.

ومن المقرر أن يحضر بايدن، الذي يقوم بزيارة مدتها أربعة أيام إلى الجزيرة، مأدبة على شرفه، ستقام في "قلعة دبلن" تحت رعاية رئيس الوزراء الايرلندي، في المساء.

وتأتي زيارة بايدن إلى أيرلندا الشمالية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة إحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاق الجمعة العظيمة التاريخي للسلام، الذي أسس مجلسا للشعب لتقاسم السلطة في ستورمونت.

ولا توجد حكومة عاملة في ستورمونت منذ فبراير، عندما قاطع الحزب الديمقراطي الوحدوي الإدارة احتجاجا على اتفاقات التجارة في الإقليم لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).