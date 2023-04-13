السكة الحديد: تشغيل 130 قطارا إضافيا بإجمالي 98176 مقعدا خلال عطلة عيد الفطر المبارك

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 16 إلى 29 أبريل الجاري؛ تيسيرا على

الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ووجه رئيس هيئة السكة الحديد، محمد تامر، بحسب بيان اليوم الخميس، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان للمسافرين بالوجهين القبلي والبحري، وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

وأكد رئيس الهيئة على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات؛ لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء؛ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الإستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة.

وأشار إلى استمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات، بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط.

وأعلن رئيس الهيئة عن القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال موسم العيد وهي كالآتي:

أولا: القطارات المكيفة :-

تشغيل قطارين VIP يوميا وهم:

- قطار 1940 VIP (القاهرة / أسوان) حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 يوميا خلال الفترة من 16 إلى 28 أبريل الجاري.

- قطار 1941 VIP (أسوان / القاهرة، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 يوميا خلال الفترة من 17 إلى 29 أبريل الجاري.

وتشغيل (4) قطارات ثالثة مكيفة يوميا خلال الفترة المحددة لموسم العيد وهم:

- قطار 1938 ثالثة مكيفة (القاهرة / أسوان)، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 يوميا خلال الفترة من 16 إلى 28 أبريل الجاري.

- قطار 1939 ثالثة مكيفة (أسوان / القاهرة)، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:25 يوميا خلال الفترة من 17 إلى 29 أبريل الجاري.

- قطار 1942 ثالثة مكيفة (القاهرة / أسوان)، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 16:55 يوميا خلال الفترة من 16 إلى 28 أبريل الجاري.

- قطار 1943 ثالثة مكيفة (أسوان / القاهرة)، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 20:00 يوميا خلال الفترة من 17 إلى 29 أبريل الجاري.

ثانيا: القطارات ذات التهوية الديناميكية:

تشغيل (4) قطار تهوية ديناميكية خلال موسم العيد، وهي:

- قطار 2202 تهوية ديناميكية (القاهرة / أسوان) حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يوميا خلال الفترة من 16 إلى 28 أبريل الجاري.

- قطار 2203 تهوية ديناميكية (أسوان / القاهرة) حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يوميا خلال يومي 28 و29 أبريل الجاري.

- قطار 2204 تهوية ديناميكية (القاهرة / أسوان) حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يوميا خلال الفترة من ١٧ إلى 29 أبريل الجاري.

- قطار 2205 تهوية ديناميكية (أسوان / القاهرة) حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 يوميا خلال الفترة من 17 إلى 29 أبريل الجاري.

وقال رئيس الهيئة إنه تم إضافة 78 قطار مكيف و52 قطار تهوية ديناميكية بإجمالي 130 قطارا خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضح قواعد حجز التذاكر خلال تلك الفترة، حيث يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية الموضحة قبل السفر بـ24 ساعة، مع صرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي، ووقف حجز المجموعات خلال فترة تشغيل العيد.