كلوب يتحرك نحو نجم وسط ريال مدريد

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كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن اهتمام الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بإبرام صفقة من صفوف ريال مدريد، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، يستهدف كلوب التعاقد مع اللاعب الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد، لتدعيم خط وسط الريدز.

وحاول كلوب التعاقد مع تشواميني الصيف الماضي، خلال فترة وجوده ضمن صفوف موناكو الفرنسي، لكن اللاعب الشاب فضل الانتقال لريال مدريد، في صفقه بلغت 85 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى كلوب لتجديد طموحاته بالتعاقد مع اللاعب الشاب، في الصيف المقبل.

ولم ينجح تشواميني في إبراز قدراته بقميص ريال مدريد، خلال موسمه الأول، حيث تعرض لانتقادات من وسائل الإعلام الإسبانية، وبالتالي فإن فرصة رحيله قد تكون سانحة.

وما قد يسهل رحيل تشواميني، هي رغبة إدارة الميرينجي في التعاقد مع جود بيلينجهام، لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند الألماني.