تكريم خاص في الطريق لديفيد بيكهام

كشفت صحيفة (ذا تايمز) أن تشارلز الثالث ملك بريطانيا، سيمنح اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، لقب "فارس" أو "سير" وذلك بعد سنوات من مطالبة معجبيه ومحبيه، بمنحه هذا التكريم المهم.

وسيُمنح الدولي الإنجليزي السابق، اللقب رسميا بنهاية الأسبوع المقبل بمناسبة عيد المولد الرسمي للملك تشارلز الثالث، والذي سيتم الاحتفال التقليدي به بوسط لندن من خلال استعراض الراية أو ما يعرف بـ"Trooping the Colour".

وبهذا، سيحظى ديفيد بيكهام رسميًا بقلب "سير" وزوجته فيكتوريا بلقب "ليدي بيكهام".

وعلى مدار سنوات عديدة، ظهرت أنباء عن منحه هذا اللقب والتكريم الكبير، ولكن بيكهام حتى هذه اللحظة لا يملك سوى وسام الإمبراطورية البريطانية الذي منحته إياه الملكة إليزابيث الثانية في عام 2003.