قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن "(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب قد تكون لديه وجهة نظره الخاصة بشأن الوضع في أوكرانيا أما بالنسبة لروسيا فهي مسألة تتعلق بالمصالح الوطنية ومستقبل البلاد"، وذلك ردًا على وصف ترامب للصراع في أوكرانيا بـ"معركة أطفال" بين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي.

وأضاف: "تواصل الولايات المتحدة جهود الوساطة لحل الصراع في أوكرانيا، وروسيا ممتنة لذلك"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأوضح: "من المهم لروسيا مواصلة الاتصالات مع واشنطن والتي تجري عبر قنوات مختلفة".

وبشأن رد روسيا على الهجمات الأوكرانية، قال بيسكوف إن "كل ما يحدث في إطار العملية العسكرية الخاصة وما يفعله جيشنا على نحو يومي هو ردنا على تحركات نظام كييف"، مضيفا: "العملية الخاصة في أوكرانيا بدأت بعد استنفاد جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية".

وقال ترامب، أمس الخميس: "في بعض الأحيان ترى طفلين صغيرين يتشاجران بجنون، ويكرهان بعضهما البعض ويتشاجران في حديقة".

وأضاف: "من الأفضل أحيانا أن تتركهما يتشاجران لبعض الوقت ثم تفصل بينهما".