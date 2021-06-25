 مصرع طفل وإصابة شقيقه في حريق سطح عقار بالبدرشين - بوابة الشروق
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مصرع طفل وإصابة شقيقه في حريق سطح عقار بالبدرشين

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 13 أبريل 2023 - 12:59 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أبريل 2023 - 12:59 ص

لقى طفل مصرعه، بينما أصيب شقيقه، في حريق نشب أعلى سطح عقار في منطقة البدرشين بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق أعلى سطح عقار في البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، والذي خلف وراءه مصرع طفل وإصابة شقيقه، ونقلت الجثة إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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