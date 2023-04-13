 محافظ سوهاج يفتتح مشروع محطة رفع صرف صحى بحي الكوثر بتكلفة 30 مليون جنيه - بوابة الشروق
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محافظ سوهاج يفتتح مشروع محطة رفع صرف صحى بحي الكوثر بتكلفة 30 مليون جنيه

محمد عبد المجيد
نشر في: الخميس 13 أبريل 2023 - 12:31 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أبريل 2023 - 12:31 ص

افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، مشروع محطة رفع صرف صحى رقم ٤ بحى الكوثر والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية ٣٠ مليون جنيه وتبلغ طاقتها التصميمية ٤٣ لتر لكل ثانية وشبكة انحدار بطول ٣٢٠٠ متر وخط طرد بطول ٩٠٠ متر قطر ٢٨٠ مم لخدمة ١١ ألف نسمة من أهالى عمارات خلف الضرائب وعمارات المرحلة الخامسة للإسكان وعمارات الإيواء ونجع أبو راضى ومنازل منطقة متضررى السيول.

ورافقه الدكتور أحمد سامى القاضي نائب المحافظ والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو والمنتدب والمهندس يوسف حلمى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وعلي لطفى رئيس حى الكوثر.

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى بدء أعمال التشغيل التجريبى للمحطة ودخولها الخدمة؛ بهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رضا المواطنين.

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