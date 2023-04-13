صناع مسلسل حرب يشاهدون الحلقة الأولى بموقع التصوير

اجتمع صناع مسلسل "حرب"، لمشاهدة الحلقة الأولى من العمل، في موقع التصوير، بصحبة أبطال المسلسل أحمد السقا ومحمد فراج، إلى جانب المخرج أحمد نادر جلال، والمخرج المنفذ خيري سالم، ومحمد حسن مدير أعمال أحمد السقا.

مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، وبطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلي، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد إمام، هشام حسين، حنان فكري، ماجدة منير، شريف صبحي، محمد أبو النجا، تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.