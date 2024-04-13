فرض عقوبات أمريكية بريطانية على منتجات روسية

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فرضت الولايات المتحدة، وبريطانيا حظراً على استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من روسيا، وحظر تداولها في بورصات المعادن العالمية.

وفي بيان صادر عنها، الجمعة، ذكرت الخزانة الأمريكية، أن واشنطن وبالتنسيق مع روما قررت فرض هذا الحظر لحرمان روسيا من عائدات صادرات الألومنيوم والنحاس والنيكل، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأضاف البيان أن الحظر يشمل منع استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل روسي الصنع، ومنع تداول هذه المنتجات في بورصات المعادن العالمية.

وفي هذا الإطار، حظرت بورصة لندن للمعادن وبورصة التجارة في شيكاغو منتجات الألومنيوم والنحاس والنيكل الروسية.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستتحركان سوياً في هذا الخصوص "لحرمان روسيا من مصدر دخل مهم".

بدورها، أشارت وزارة المالية البريطانية في بيان لها، أن روسيا كانت تستهدف عائدات بقيمة 40 مليار دولار من صادرات الألومنيوم والنحاس والنيكل.

وأوضح البيان أن الحظر هذا يأتي رداً على "الحرب غير القانونية" التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، وبهدف "تحييد قدراتها الحربية" هناك.

ولم يصدر رد فعل فوري على العقوبات من قبل موسكو.