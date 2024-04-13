انهيار أرضي بعمق 2 متر في الدقهلية

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شهد طريق المنصورة - طناح بمحافظة الدقهلية، وقوع انهيار أرضي بعمق 2 متر.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين لشرطة النجدة بوجود حفرة عميقة بالأسفلت.

على الفور تم إبلاغ إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والأجهزة المعنية، وبالانتقال والفحص تبين وقوع انهيار أرضي على طريق المنصورة – طناح الجهة اليمين من طناح – المنصورة بعد كوبرى ميت الصارم بـ150 مترا، وبعمق 2 متر.

تم إبلاغ الوحدة المحلية بطناح، وتم ردم الحفرة بشكل مؤقت عن طريق معدات الوحدة المحلية لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم إبلاغ هيئةالطرق والكباري لاتخاذ اللازم.