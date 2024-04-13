يخوض رجل مغمور من ولاية تكساس، السباق الانتخابي في الولايات المتحدة تحت اسم «حرفيا أيّ شخص آخر»، في مسعى إلى تقديم خيار ثالث للناخبين الأمريكيين غير المتحمسين كثيرا لفكرة الاختيار بين الرئيس الحالي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب.

غيّر الشاب البالغ 35 عاما اسمه بشكل قانوني إلى "ليترالي إيني بادي إلس" (Literally Anybody Else) ليعبّر عن تطلعاته الانتخابية بغية إعطاء صوت للمواطن العادي الذي خُيّل له أن لا صوت له، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: «عندما ترى اسم حرفيا أيّ شخص آخر، تعرف تلقائيا أنني مختلف، فالاسم رسالة في حد ذاته».

ويقول الأكاديمي الذي كان مقاتلا في السابق: «لم نحصل على خيار للقول إننا لا نحبّ أيّا من المرشحَين».

ويضيف: «يصعب حاليا على جيلنا والجيل الذي بعدنا إيجاد مسكن. ونواجه صعوبات في مسائل أساسية لم تكن منذ 20 أو 30 عاما تشكّل مصدر قلق فعلا»، مشيرا إلى أنه يتعذّر عليه وعلى زوجته التي تعمل أيضا في مجال التدريس اقتناء منزل.

وفي متنزّه مشمس في دالاس في شمال ولاية تكساس، أقام المرشّح المحتمل الذي له طفلة في ربيعها الثالث طاولة وضع عليها أقلاما ولائحة توقيعات.

ويراقبه البعض بفضول ويلتقط البعض الآخر صورا له. وهو يسعى من جانبه إلى الاقتراب منهم وينجح أحيانا في إقناع بعضهم.

ويصرّح براندون ريوس (28 عاما) وهو يدلي بتوقيعه دعما له: «هو صوت يقول نعم نريد شخصا آخر غير هذين»، في إشارة إلى بايدن وترامب.

ويوضح المرشّح المحتمل في برنامجه المفصّل على موقعه الإلكتروني، أنه يريد الحدّ من الدين العام ومواجهة أزمة السكن وإرساء تغطية صحية شاملة ونظام دعم للمتاجر الصغيرة.

منذ منتصف القرن التاسع عشر، لم يتولّ الحكم سوى رؤساء من الحزب الجمهوري أو الديموقرطي، غير أن بعض الولايات الأمريكية تسمح بإضافة مرشّحين آخرين على لوائح الاقتراع.

وفي تكساس، ينبغي للمرشّح «حرفيا أيّ شخص آخر» أن يحصد أكثر من 113 ألف توقيع لناخبين لم يشاركوا في الانتخابات التمهيدية لأيّ من الحزبين لإدراج اسمه في اللوائح الانتخابية.

وفي حال تعذّر عليه بلوغ هذا الهدف، سيلجأ إلى خطّة بديلة، إذ من الممكن في بعض الولايات الأمريكية أن يدوّن الناخبون يدويا اسم مرشّحهم على قوائم الانتخاب يوم التصويت.