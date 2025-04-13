إعلام عبري: الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض صاروخا أطلق من غزة

قالت وسائل إعلام عبرية إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية، اعترضت اليوم الأحد، صاروخا أطلق من قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تدوينه على موقع اكس، مساء اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخا أطلق من غزة دون تسجيل إصابات.

وذكرت هيئة البث أنه سمع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة قبيل الإعلان عن اعتراض الصاروخ المنطلق من قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في كل أنحاء قطاع غزة، خاصة في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وصباح اليوم قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مستشفى المعمداني في مدينة غزة، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بشكل كامل.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن عشرات المرضى والجرحى، من بينهم حالات حرجة، يرقدون في الشوارع المحيطة بالمستشفى بعد تعرضه للقصف من قبل الطائرات الإسرائيلية.

و قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة بقصف مستشفى المعمداني في غزة".

وأضاف المكتب، في بيان: "ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم جريمة جديدة مروّعة، تمثلت في قصف مباشر استهدف مستشفى المعمداني في مدينة غزة، والذي كان يضم مئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية.