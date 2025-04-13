اجتمع المتظاهرون في ساحة نبتوبرونن وسط العاصمة الألمانية

شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، مظاهرة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

واجتمع مئات المتظاهرين في ساحة نبتوبرونن وسط برلين، حيث بدأت المظاهرة بترديد النشيد الوطني لفلسطين، حاملين بأيديهم لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا العدوان على الضفة".

كما رفع المتظاهرون لافتة عليها رسم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكتب عليها عبارة "انتهى وقتك نازينياهو"، في لفتة لوصمه بـ "النازية".

ووسط إجراءات أمنية مشددة، طالب المتظاهرون ألمانيا والدول الغربية بوقف دعمها لإسرائيل بالسلاح على ارتكابها الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 947 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي مطلق، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.



