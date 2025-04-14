الحوثيون: مقتل وإصابة 26 شخصا في قصف أمريكي لمصنع سيراميك في صنعاء

أعلن الحوثيون، مساء اليوم الأحد، مقتل وإصابة 26 شخصا في قصف أمريكي استهدف مصنعاً للسيراميك في مديرية بني مطر التابعة لمحافظة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة المتحالفة مع إيران.

وقال يوسف الحاضري، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، "إن 6 مدنيين قتلوا وجرح 20 اخرون بعضهم إصاباتهم خطيرة في حصيلة أولية لضحايا العدوان الأمريكي على مصنع السواري في منطقة متنة بمديرية بني مطر".

وأشار الحاضري إلى أن فرق الدفاع المدني والإسعاف لا تزال تعمل بكل جهد للبحث عن الضحايا وإخماد الحرائق.

وفي وقت سابق، أفاد الحوثيون بأن "العدوان الأمريكي"، استهدف بثلاث غارات جوية مصنع السواري للسيراميك في ضواحي العاصمة صنعاء، وهو ما أكده شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ).

وتحوي مديرية بني مطر عددا من المصانع التابعة لتجار يمنيين.

ويواصل الطيران الأمريكي ضرباته الجوية ضد المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، ضمن عملية عسكرية أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "بهدف حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر".

وأعلن ترامب في تصريحات سابقة، أن الضربات تسببت بسقوط خسائر بشرية في صفوف قيادات الحوثيين، الذين أكدوا من جانبهم "مقتل وإصابة عشرات المدنيين جراء استهداف القصف لعدد من الأحياء السكنية".

واستأنفت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد جماعة الحوثي، بعد أن أعلنت الأخيرة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، "مساندة للفلسطينيين في غزة".