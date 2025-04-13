ينظم مركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، اللقاء الشهري "البيت" الذي يدور هذا الشهر حول "حقوق الملكية الفكرية وإبداعات الذكاء الاصطناعي"، وذلك يوم الخميس المقبل.

يأتي اللقاء بحضور المستشار الأديب سامح عبدالله، وتقديم الشاعر حامد السحرتي، والكاتب محمد أحمد فؤاد محرر الرواية، والمستشار سامح عبدالله رئيس محكمة الجنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية ومحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وله عددا من المؤلفات منها، عمر بن الخطاب رؤية معاصرة، ويوميات نائب في المدينة، ومجموعة مقالات بعنوان نحو فكر مستنير ومجموعة قصصية بعنوان رجفة قلب.

وفيما يتعلق بمقدم اللقاء حامد السحرتي فهو محامٍ بالنقض، وشاعر، صدر له 4 دواوين بالعامية المصرية، هي: عيش وحلاوة، لون عيونك إيه، روقة، زوروني كل سنة مرة، كما أنه كتب العديد من أغاني وأشعار العروض المسرحية بالبيت الفني للمسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة، وحصل على جائزة أفضل أشعار من المهرجان القومي للمسرح، في دورته الخامسة عشرة.

وعن الكاتب محمد أحمد فؤاد فهو شاعر وقاص وروائي، صدر له 10 كتب، آخرها المجموعة القصصية "أحلام إنسان منقرض"، التي صدرت في أبريل 2025.

كما أنه فاز مرتين في المسابقة الأدبية المركزية، عن ديوانه "أناشيد الإغماء" عام 2018، ومجموعته القصصية "نسِيتُ نهاية القصة" عام 2023، ووصلت مجموعته القصصية "زِعرِبانة" إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس عام 2017، وهو أيضاً يعمل مصححًا لُغويا ومحررًا أدبيا.

ونقلاً عن الموقع الرسمي للوايبو - المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 2000، حدّدت الدول الأعضاء يوم 26 أبريل، وهو اليوم الذي دخلت فيه اتفاقية الويبو حيز النفاذ في عام 1970، يوماً عالمياً للملكية الفكرية بهدف تعزيز الفهم العام للملكية الفكرية.



واليوم العالمي للملكية الفكرية يتيح فرصةً فريدةً للانضمام إلى الغير في كل أنحاء العالم للتفكير في الطريقة التي تساعد بها الملكية الفكرية المشهد الفني العالمي على الازدهار والطريقة التي تدعم بها الابتكار التكنولوجي الذي يدفع عجلة التقدم البشري.

وتتيح حملة اليوم العالمي للملكية الفكرية فرصةً أيضاً لإبراز الدور الذي تؤديه حقوق الملكية الفكرية، مثل البراءات والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية وحق المؤلف، في تشجيع الابتكار والإبداع.