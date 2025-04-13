أبو عبيدة يشيد بالهجمات الحوثية على إسرائيل: وقفة مشرفة لن تنساها فلسطين

أشاد أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بالعمليات التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية ضد إسرائيل.

وقال في تغريدات له، اليوم الأحد، بعد دقائق من هجوم صاروخي على إسرائيل: «لا زال إخوان الصدق في اليمن يصرّون على شلّ قلب الكيان الصهيوني؛ وقوفاً إلى جانب غزة التي تتعرض لحرب إبادة شعواء، رغم دفعهم ضريبةً باهظةً من دمائهم العزيزة ومقدرات بلدهم الشقيق جراء هذا الوفاء لفلسطين والأقصى».

وأضاف: «فلسطين وشعبها لن ينسوا هذه الوقفة المشرفة إلى جانبهم، وتلك العزيمة الصلبة التي تبشر بخيرية هذه الأمة، وقدرتها على زعزعة أمن هذا الكيان إذا توفرت الإرداة والإيمان مع القدرة على الفعل مهما كان متواضعًا».

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه حاول اعتراض صاروخين أُطلقا من اليمن مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية.

وانطلقت صفارات الإنذار على نطاق واسع في مدينتي القدس وتل أبيب ومحيطهما في إسرائيل، تزامنا مع إعلان جيش الاحتلال عن إطلاق مقذوفين من اليمن.

والهجوم لم يتبناه أحد حتى الآن، لكن من المُرجح أن العملية نفذتها جماعة الحوثي اليمينية، التي تشن هجمات بين حين وآخر على إسرائيل.

وتقول الجماعة اليمنية إن هجماتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عن القطاع.