الخارجية الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحرمان آلاف الفلسطينيين المسيحيين من إحياء أحد الشعانين بالقدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التضييقات والإجراءات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال أمام حرية المواطنين وحركتهم للوصول للقدس، بما في ذلك حرمان آلاف المواطنين المسيحيين من الضفة المحتلة من دخول القدس للمشاركة في أحد الشعانين، عبر جملة كبيرة من العوائق والحواجز المنتشرة في محيط القدس وبلدتها القديمة، إضافة لفرض الاحتلال شروطا معقدة وغير انسانية على المواطنين للحصول على تصاريح.

وطالبت الخارجية، بضغط دولي جاد على الاحتلال لإجباره على الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني المحتل وحقوقه كافة كما وردت في القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها حقه في حرية العبادة والوصول للأماكن المقدسة، بحسب وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".



