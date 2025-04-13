جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف قسم العمليات الجراحية بمستشفى المعمداني في غزة

قصف الجيش الإسرائيلي في غارة جوية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد قسم العمليات الجراحية ومحطة توليد الأكسجين الطبي في مستشفى المعمداني (الأهلي) وسط مدينة غزة، مما أدى إلى تدمير اجزاء كبيرة منه، حسبما أفاد شهود عيان ومصادر طبية وحكومية محلية.

وقال شهود عيان ومصادر طبية في المستشفى إن الجيش الاسرائيلي "استهدف قسم العمليات الجراحية وتوليد الأكسجين في مستشفى المعمداني مما أدى إلى تدمير اجزاء واسعة منه".

وأوضح مسؤولون طبيون في المستشفى أن الغارة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في مباني المستشفى الأخرى الذي كان يؤوي مرضى وجرحى ونازحين.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، إن "الوضع الآن كارثي ولا يمكن وصفه"، مضيفا "نحن والجرحى والمرضى في الشوارع. القصف لم يتوقف، والغارات مستمرة".

وأشار إلى أن طفلا مصابا تم نقله على سرير المستشفى توفي لاحقا بسبب عملية التنقل وشدة الألم.

وأفاد شهود عيان بأن المستشفى تلقى إنذارا بالإخلاء قبيل الغارة، وقد شوهد نازحون وأهالي الجرحى وهم يدفعون أسرة المرضى إلى خارج المبنى في مشهد يعكس حالة من الهلع والفوضى.

وأشار الشهود إلى أن "الطائرات الإسرائيلية قصفت المستشفى بشكل مباشر" مما أدى إلى اندلاع ألسنة لهب وتطاير شظايا الأنقاض في محيط المنشأة الطبية.

من جانبه، وصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ما جرى بأنه "جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة استهدافات ممنهجة للمنشآت الصحية في قطاع غزة".

ويعد مستشفى المعمداني من أقدم المؤسسات الطبية في القطاع، ويقدم المستشفى خدمات جراحية لسكان مدينة غزة والمناطق الشمالية، بحسب البيان.

وأدانت حركة حماس الفلسطينية الغارة، ووصفتها بـ"جريمة حرب"، محملة إسرائيل والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء" داعية إلى تدخل دولي عاجل لحماية المرافق الصحية في القطاع.

وتأتي الغارة في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في غزة انهيارا شبه كامل جراء استمرار الهجمات الاسرائيلية ونقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود.

وبحسب بيانات رسمية، خرجت 34 مستشفى عن الخدمة منذ بداية الحرب.

وفي أحدث حصيلة للضحايا، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية بلغ 50 ألفا و 933 شخصا فيما بلغ عدد الجرحى 116 ألفا و 45 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيان لها إن 21 فلسطينيا قتلوا و64 آخرين أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض أو في الطرقات دون إمكانية الوصول إليهم.